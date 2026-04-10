Marano, allarme sicurezza: Michele Izzo lancia l’appello per una svolta amministrativa

L’ultimo episodio di criminalità sul territorio di Marano accaduto qualche sera fa nella zona del Castelbelvedere, dove un uomo in compagnia della moglie e del figlioletto è stato avvicinato e colpito da colpi di pistola, è l’ennesima dimostrazione che sul territorio cittadino c’è emergenza di sicurezza. Emergenza che dimostra ancora una volta che la malavita locale colpisce quando e dove vuole, perché impermeata nel tessuto socio-economico-culturale della nostra comunità. Nessuno è più avulso da questa realtà che urla immediata risposta da parte dell’autorità competente per la sicurezza sul territorio. In un lasso di tempo breve tre episodi: (incendio agli uffici del Giudice di Pace, l’omicidio Palumbo e l’ultimo del Perrotta) hanno ribadito che la criminalità non è stata debellata ma si era solo assopita, pronta a colpire. Da questa triste considerazione si alza un grido per la politica locale affinché in futuro prenda le dovute distanze da ambienti e personaggi opachi, ai limiti con la contiguità con la malavita, che ha massacrato e divorato il territorio e la sua comunità. Da qui il cantiere politico per l’individuazione di un’energia umana che conosca il territorio, i suoi fatti e misfatti, e che abbia credibilità in tutti gli ambienti depositari della legalità e della trasparenza amministrativa: solo così la nostra Marano potrà avere cinque anni di amministrazione. Per il bene comune della città di Marano e della sua collettività, io ci sarò e chiedo a ogni singolo cittadino di esserci. Questo è il momento dei non personalismi, ma di una squadra capace di risollevare le sorti di una città, di un territorio martoriato e vilipeso dalla politica “sciatta della sinistra”. Nota di Michele Izzo dammi titolo con izzo