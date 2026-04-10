Elezioni comunali 2026: cosa cambia davvero tra firma digitale e nuove regole

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A cura dell’Avv. Lelio Mancino

Le elezioni comunali del 2026 portano con sé importanti novità che non riguardano solo gli addetti ai lavori, ma tutti i cittadini.

Con la nuova “Pubblicazione n. 1/2026” diffusa dal Ministero dell’Interno, vengono aggiornate le regole per la presentazione delle candidature, introducendo strumenti più moderni e inclusivi.

Ma cosa cambia davvero? Vediamolo in modo semplice.

Firma digitale: partecipare diventa più facile

La novità più significativa è senza dubbio l’introduzione della firma digitale per sottoscrivere le liste e accettare le candidature.

Grazie anche alla Sentenza n. 3/2025 della Corte Costituzionale, oggi anche chi ha gravi difficoltà fisiche può partecipare senza ostacoli burocratici o logistici.

In concreto: niente più necessità di presenza fisica per alcune categorie di elettori. Un passo avanti importante verso una democrazia più accessibile.

Più trasparenza sui candidati

Nei comuni più grandi (oltre 15.000 abitanti), i partiti dovranno pubblicare online:

curriculum vitae dei candidati

certificato del casellario giudiziale

Questo significa che ogni elettore potrà informarsi meglio prima di votare.

Tradotto: meno opacità e più possibilità di scegliere consapevolmente.

Parità di genere: regole più rigide

Le liste dovranno rispettare un equilibrio tra uomini e donne:

nessun sesso può superare i 2/3 dei candidati

nei piccoli comuni, vietate liste composte da un solo sesso

Un cambiamento che punta a garantire rappresentanza e inclusione reale, non solo formale.

Limiti ai mandati dei sindaci

Le regole cambiano a seconda della dimensione del comune:

piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti): nessun limite

comuni medi (5.001–15.000): massimo 3 mandati

grandi comuni (oltre 15.000): massimo 2 mandati

L’obiettivo è trovare un equilibrio tra continuità amministrativa e rinnovamento politico.

Stop alle candidature “multiple”

Non sarà più possibile candidarsi:

in più liste nello stesso comune

in più di due comuni contemporaneamente

Una misura pensata per evitare candidature “di facciata” o strategie poco trasparenti.

Attenzione alle scadenze

Le liste dovranno essere presentate:

tra il 30° e il 29° giorno prima del voto

Eventuali esclusioni potranno essere impugnate rapidamente davanti al TAR.

Tempi stretti, quindi serve organizzazione.

Perché queste novità sono importanti

Queste modifiche non sono solo tecniche.

Rappresentano un passo verso:

una democrazia più accessibile

maggiore trasparenza

più equilibrio nella rappresentanza

In altre parole, un sistema elettorale più vicino ai cittadini.

Le elezioni comunali 2026 non saranno solo un appuntamento politico, ma anche un banco di prova per un sistema più moderno e inclusivo.

Per candidati, partiti e cittadini sarà fondamentale conoscere bene le nuove regole per partecipare in modo consapevole e corretto.













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