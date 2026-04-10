Elezioni comunali 2026: cosa cambia davvero tra firma digitale e nuove regole

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A cura dell’Avv. Lelio Mancino
Le elezioni comunali del 2026 portano con sé importanti novità che non riguardano solo gli addetti ai lavori, ma tutti i cittadini.
Con la nuova “Pubblicazione n. 1/2026” diffusa dal Ministero dell’Interno, vengono aggiornate le regole per la presentazione delle candidature, introducendo strumenti più moderni e inclusivi.
Ma cosa cambia davvero? Vediamolo in modo semplice.
Firma digitale: partecipare diventa più facile
La novità più significativa è senza dubbio l’introduzione della firma digitale per sottoscrivere le liste e accettare le candidature.
Grazie anche alla Sentenza n. 3/2025 della Corte Costituzionale, oggi anche chi ha gravi difficoltà fisiche può partecipare senza ostacoli burocratici o logistici.
In concreto: niente più necessità di presenza fisica per alcune categorie di elettori. Un passo avanti importante verso una democrazia più accessibile.
Più trasparenza sui candidati
Nei comuni più grandi (oltre 15.000 abitanti), i partiti dovranno pubblicare online:
curriculum vitae dei candidati
certificato del casellario giudiziale
Questo significa che ogni elettore potrà informarsi meglio prima di votare.
Tradotto: meno opacità e più possibilità di scegliere consapevolmente.
Parità di genere: regole più rigide
Le liste dovranno rispettare un equilibrio tra uomini e donne:
nessun sesso può superare i 2/3 dei candidati
nei piccoli comuni, vietate liste composte da un solo sesso
Un cambiamento che punta a garantire rappresentanza e inclusione reale, non solo formale.
Limiti ai mandati dei sindaci
Le regole cambiano a seconda della dimensione del comune:
piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti): nessun limite
comuni medi (5.001–15.000): massimo 3 mandati
grandi comuni (oltre 15.000): massimo 2 mandati
L’obiettivo è trovare un equilibrio tra continuità amministrativa e rinnovamento politico.
Stop alle candidature “multiple”
Non sarà più possibile candidarsi:
in più liste nello stesso comune
in più di due comuni contemporaneamente
Una misura pensata per evitare candidature “di facciata” o strategie poco trasparenti.
Attenzione alle scadenze
Le liste dovranno essere presentate:
tra il 30° e il 29° giorno prima del voto
Eventuali esclusioni potranno essere impugnate rapidamente davanti al TAR.
Tempi stretti, quindi serve organizzazione.
Perché queste novità sono importanti
Queste modifiche non sono solo tecniche.
Rappresentano un passo verso:
una democrazia più accessibile
maggiore trasparenza
più equilibrio nella rappresentanza
In altre parole, un sistema elettorale più vicino ai cittadini.
Le elezioni comunali 2026 non saranno solo un appuntamento politico, ma anche un banco di prova per un sistema più moderno e inclusivo.
Per candidati, partiti e cittadini sarà fondamentale conoscere bene le nuove regole per partecipare in modo consapevole e corretto.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews