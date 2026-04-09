AMMINISTRATIVE IN CAMPANIA, 90 COMUNI AL VOTO: LE SFIDE DI PORTICI, MUGNANO E CALVIZZANO

Sono 90 i Comuni chiamati al voto in Campania per le elezioni amministrative di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Un appuntamento che coinvolgerà circa un milione e 140mila cittadini e che assume un peso politico rilevante, soprattutto alla luce delle dinamiche locali e degli equilibri tra i partiti.

Il focus principale è sulla provincia di Napoli, dove si concentra la pattuglia più numerosa: 26 Comuni al voto, di cui ben 17 sopra i 15mila abitanti. Tra questi, spiccano alcune sfide particolarmente significative, a partire da Portici, dove si apre la corsa al dopo Vincenzo Cuomo. Un passaggio delicato per una delle città simbolo dell’area vesuviana.

Attesa anche a Ercolano, chiamata a scegliere il successore di Ciro Buonajuto, protagonista negli ultimi anni della scena politica locale e nazionale. Scenario simile a Mugnano di Napoli, dove si vota per il dopo Luigi Sarnataro, con un quadro politico già in fermento e ormai quasi delineato.

Altro punto caldo è Calvizzano, dove si consuma una sfida tutta interna tra ex alleati: da un lato Gianni Borrelli, dall’altro Giacomo Pirozzi. Una contrapposizione che riflette fratture politiche maturate negli ultimi mesi e che rende il confronto particolarmente acceso.

Sul piano regionale, tiene banco anche il caso Salerno, dove il clima politico resta teso attorno alla figura del governatore Vincenzo De Luca e alle difficoltà nel costruire un fronte unitario. Il cosiddetto “campo largo”, infatti, appare diviso, con ripercussioni anche sulle dinamiche locali.

Nel complesso, il voto amministrativo in Campania si preannuncia come un test significativo per gli equilibri politici territoriali, tra continuità amministrativa, cambi di leadership e alleanze ancora tutte da definire.