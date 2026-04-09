Libano, 100 obiettivi bombardati in 10 minuti: l’apocalisse su Beirut

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L’esercito israeliano ha colpito più di 100 obiettivi in 10 minuti in Libano, secondo quanto riportato dall’IDF. Un comunicato militare ha affermato che gli attacchi “hanno preso di mira siti legati a Hezbollah” in diverse aree di Beirut, della valle della Beqaa e del Libano meridionale. Gli attacchi sono avvenuti poche ore dopo che Stati Uniti e Iran avevano annunciato martedì una tregua di due settimane, volta a spianare la strada a un accordo definitivo per porre fine alla guerra lanciata da Washington e Tel Aviv contro Teheran. I mediatori pakistani hanno affermato che la tregua include il Libano, mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha negato. Sarebbero decine i morti e centinaia i feriti civili nell’ultimo raid. Nei video social e nelle immagini Reuters i momenti dei bombardamenti e i danni causati a Beirut.