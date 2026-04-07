IRAN, RILASCIATA LA GIORNALISTA AMERICANA. ULTIMATUM TRUMP: “E’ L’UNICO A SAPERE COSA FARA”

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La guerra tra Israele, Stati Uniti e Iran è a un punto di svolta. C’è attesa per la fine dell’ultimatum voluto da Trump di 48 ore per Teheran che scadarà alle 20 di New York, le 2 del mattino in Italia. Qui di seguito la diretta della giornata.

Nyt: “Rilasciata la giornalista americana catturata in Iraq”

Secondo il New York Times, Shelly Kittleson, rapita lo scorso 31 marzo a Baghdad, sarebbe stata rilasciata dai miliziani.

Casa Bianca: “Trump è l’unico a sapere cosa farà in Iran”

“Il regime iraniano ha tempo fino alle 20 (le 2 di notte italiane) per cogliere l’occasione e raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Solo il presidente sa come stanno le cose e cosa intenda fare”. Lo ha affermato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, rispondendo alle notizie secondo cui Teheran avrebbe interrotto i contatti diretti con gli Stati Uniti.

La Casa Bianca: “Non useremo armi nucleari” – La Casa Bianca ha smentito categoricamente, con un messaggio pubblicato su X dall’account @RapidResponse47, che l’uso di armi nucleari contro l’Iran sia stato preso in considerazione. “Nulla di ciò che dice la vicepresidente fa intendere questo, pagliacci!”, si legge nel messaggio dell’amministrazione statunitense, in risposta a un account associato all’ex candidata democratica alla presidenza, Kamala Harris (@HQNewsNow).













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