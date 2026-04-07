Marano, grave perdita idrica in Via San Rocco: intervento urgente. Domattina nuovi lavori alle 4, possibili disagi

A Marano si registra un nuovo e serio problema alla rete idrica in Via San Rocco, dove nelle scorse ore si è verificata una perdita di notevole entità.
L’intervento del Comune è stato immediato: gli operai dell’ente, affiancati dalla ditta incaricata, sono intervenuti già in giornata per contenere il danno ed evitare ulteriori criticità. Al momento, i lavori sono stati temporaneamente tamponati, ma si tratta solo di una soluzione provvisoria.
Le operazioni riprenderanno nelle prime ore di domani, a partire dalle 4 del mattino, una scelta dettata dalla volontà di limitare i disagi ai residenti e ridurre l’impatto sulla viabilità e sulla quotidianità della zona.
Secondo quanto riferito dall’ufficio manutenzioni, l’obiettivo è quello di completare l’intervento entro la mattinata. Tuttavia, non si escludono possibili disagi, in particolare per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico nelle abitazioni della zona interessata.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews