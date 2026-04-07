Incendio a Marano in via Cupa Malizia. Riunione in Prefettura, quattro famiglie su cinque rientrano nei loro appartamenti.

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In merito all’incendio di una mansarda, verificatosi nel pomeriggio di ieri, presso un’abitazione sita nel Comune di Marano di Napoli, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ringrazia i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine per il tempestivo intervento che ha consentito di rendere meno gravi le conseguenze dell’incendio, domato in tempi rapidissimi.

A scopo precauzionale, si era reso necessario l’immediato sgombero dell’intero edificio in cui vivono 5 famiglie. Ultimate le verifiche tecniche strutturali, che hanno dato esito positivo circa la stabilità del fabbricato, tutti i nuclei hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni, fatta eccezione per l’appartamento direttamente interessato dal rogo.

Il Prefetto ha immediatamente interessato la Commissione Straordinaria, che attualmente regge l’Ente, per l’adozione dei provvedimenti a tutela della pubblica e privata incolumità.

Al riguardo, l’Amministrazione comunale ha già provveduto ad adottare un’ordinanza per la messa in sicurezza dell’immobile e continuerà ad effettuare un monitoraggio della situazione, oltre ad assicurare le eventuali misure di assistenza sociale ove necessarie.

Nota stampa Prefettura di Napoli













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