Marano, incendio in una casa si tinge di giallo. Sospetto furto prima del rogo, si indaga sulla pista dolosa

Un incendio divampato nella serata di ieri in un’abitazione della zona Cupa Malizia, a Marano, si tinge di giallo. Le fiamme, che hanno interessato parte dell’immobile, sono state domate dall’intervento dei vigili del fuoco, evitando conseguenze più gravi.

Secondo quanto denunciato ai carabinieri dai proprietari dell’abitazione, però, prima del rogo ignoti si sarebbero introdotti in casa portando via alcuni monili e oggetti di poco conto. Un elemento che ha subito fatto scattare i sospetti degli investigatori.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi: tra le piste al vaglio c’è anche quella dolosa. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire se l’incendio possa essere stato appiccato per coprire il furto o se si tratti di due episodi distinti.