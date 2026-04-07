GUERRA IN IRAN, TRUMP: NON VORREI, MA STANOTTE UN’INTERA CIVILTA’ MORIRA”. IL LEADER KHAMENEI E’ IN FIN DI VITA

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Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, martedì 7 aprile, in tempo reale. Donald Trump torna a minacciare l’Iran: “Accetti il nostro piano e riapra Hormuz o lo distruggo in una notte”. L’ultimatum scade oggi alle 2 di notte ora italiana. “Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile”, rincara la dose il numero uno USA. Negoziati per una tregua di 45 giorni sempre più lontani e negoziatori pessimisti sull’accordo, come riferisce il Wall Street Journal. Turchia, attacco al consolato israeliano di Istanbul: “3 assalitori neutralizzati, due poliziotti feriti”. Intanto, secondo i media locali, la Guida suprema Mojtaba Khamenei è in stato di incoscienza e in cura a Qom. Ancora esplosioni a Teheran, danneggiata la sinagoga. Raid israeliani su South Pars, il più grande giacimento di gas del mondo.













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