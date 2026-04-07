CASTEL VOLTURNO, CUORE DELLA SOLIDARIETÀ. I “SUPEREROI IN CORSIA” PORTANO GIOIA, SPERANZA E SORRISI AI BAMBINI

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Castel Volturno si conferma ancora una volta terra di umanità, impegno e rinascita. È qui che, nella mattinata odierna, il progetto “Casper – i supereroi in corsia” di Operatori Sanitari nel Mondo ha dato vita a un’iniziativa dal profondo valore sociale ed emotivo, capace di lasciare un segno concreto nella comunità.

La distribuzione di 50 uova ai bambini ha rappresentato molto più di un semplice gesto simbolico: è stata un’esplosione di gioia condivisa, un momento autentico in cui solidarietà e vicinanza si sono trasformate in sorrisi, emozioni vere e senso di appartenenza.

A rendere ancora più speciale la mattinata è stata la presenza degli animatori, che hanno coinvolto i bambini in giochi, attività e momenti di festa. Risate, energia e spensieratezza hanno riempito ogni istante, regalando ai più piccoli non solo un dono materiale, ma soprattutto un’esperienza di felicità, leggerezza e condivisione.

In un territorio spesso raccontato solo per le sue fragilità, Castel Volturno ha mostrato il suo volto più autentico: quello di una comunità viva, capace di unirsi e di rispondere con il cuore, costruendo occasioni concrete di speranza.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio portato avanti da Operatori Sanitari nel Mondo, volto a sostenere le fasce più vulnerabili e a promuovere inclusione, dignità e attenzione sociale. I “supereroi in corsia” diventano così simbolo reale di una presenza costante, fatta di professionalità, dedizione e profonda umanità.

Determinante il contributo di Daniele Maffettone, il cui supporto ha reso possibile la realizzazione dell’evento, confermando quanto la collaborazione e la sensibilità possano trasformarsi in azioni concrete di grande valore.

L’esperienza di Castel Volturno dimostra che anche un gesto semplice può diventare qualcosa di straordinario: perché la solidarietà, quando è vissuta con autenticità, non solo aiuta, ma crea legami, restituisce dignità e accende speranze destinate a durare nel tempo.













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