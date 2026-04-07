Minacce via mail a Gennaro Sangiuliano, capogruppo Fdi alla Regione. “Ho denunciato ai carabinieri”

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“I traditori del Paese vanno messi al muro e fucilati alla schiena. Non credete che finira’ bene per voi, vermiciattoli!”. Sono alcuni passaggi di una mail di minacce indirizzata al capogruppo in consiglio regionale della Campania di Fratelli d’Italia ed ex ministro Gennaro Sangiuliano. L’esponente politico e giornalista ha immediatamente formalizzato una denuncia all’Arma dei Carabinieri, mettendo spontaneamente a disposizione device informatici.

“Non conosco l’origine della mail – spiega l’esponente di FdI – puo’ essere solo uno dei tanti leoni da tastiera, che gia’ mi tartassano sui social ma che io provvedo puntualmente a perseguire nelle sedi legali. Mi fido, ovviamente delle istituzioni chiamate a investigare. Purtroppo, il clima politico in Italia e’ degenerato in parole di odio e violenza che non fanno bene alla nostra democrazia. Ho ritenuto doveroso informare il presidente del Consiglio Regionale Massimiliano Manfredi”.













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