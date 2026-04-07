Pino Daniele, testamento conteso: la Corte d’Appello mette un punto alla lunga battaglia legale tra gli eredi

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Si chiude, almeno nei gradi di merito, la complessa vicenda giudiziaria legata all’eredità di Pino Daniele. La Corte d’Appello di Roma ha infatti respinto sia i ricorsi sia i controricorsi presentati dagli eredi, mettendo un punto fermo a una disputa che andava avanti da anni e che aveva visto contrapporsi il figlio primogenito e la seconda moglie dell’artista. Al centro del confronto, non solo questioni economiche ma anche l’interpretazione delle volontà del cantautore, scomparso nel 2015 a seguito di problemi cardiaci. Una vicenda delicata, che ha intrecciato rapporti familiari, patrimonio artistico e aspetti giuridici complessi.

Le richieste degli eredi

La controversia nasce da due posizioni opposte. Da una parte il figlio primogenito, che aveva avanzato una richiesta economica sostenendo l’esistenza di un presunto accordo verbale. Dall’altra, la seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi, che rivendicava una quota sui diritti legati all’opera dell’artista. In particolare, il primogenito chiedeva la restituzione di circa 61 mila euro, oltre a un ulteriore risarcimento di 100 mila euro per il mancato rispetto di quell’intesa. Parallelamente, Sciabbarrasi puntava a ottenere una partecipazione ai diritti d’autore e ai diritti connessi, elementi centrali nel patrimonio lasciato dal musicista. Tuttavia, nessuna delle due richieste è stata accolta; i giudici hanno respinto entrambe le posizioni, ritenendole non supportate da elementi sufficienti o non coerenti con il contenuto del testamento.

Il nodo dell’accordo verbale

Uno dei punti più controversi riguardava proprio questo presunto accordo tra le parti. Secondo quanto sostenuto in giudizio, si sarebbe trattato di un’intesa informale tra il primogenito e la seconda moglie dell’artista. Ma per i giudici tale accordo non è mai stato dimostrato. Mancano prove concrete della sua esistenza, e proprio per questo motivo non è stato preso in considerazione né in primo grado né in appello. La Corte ha quindi ritenuto il motivo di ricorso “infondato”, chiarendo che eventuali scambi di denaro legati a un’intesa non documentata non possono incidere sulla decisione in questa sede. In sostanza, senza elementi certi, non c’è spazio per interpretazioni alternative rispetto a quanto stabilito nel testamento.

Il testamento come unico riferimento

Il punto centrale della sentenza è proprio questo, le volontà espresse da Pino Daniele nel suo testamento devono essere considerate chiare e vincolanti. Il documento, depositato nel 2012 e reso pubblico dopo la sua scomparsa, è stato interpretato dai giudici senza margini di ambiguità. Nel testo si legge: “Lascio ai miei figli, in parti uguali tra loro, tutti i miei diritti d’autore, nonché i diritti connessi di artista, interprete ed esecutore”. Una disposizione che assegna un ruolo preciso ai figli nella gestione del patrimonio artistico. In un altro passaggio fondamentale, il cantautore specifica: “Lascio tutti i miei personali depositi (conti correnti, titoli e quant’altro lascerò in denaro), i diritti d’autore ed eventuali altri miei beni mobili ai miei figli e a mia moglie, in parti uguali tra loro”. Secondo i giudici, queste parole non lasciano spazio a interpretazioni diverse, la volontà dell’artista è esplicita e va rispettata così com’è stata espressa.

Diritti d’autore e patrimonio: come è stato diviso

La disputa si è concentrata in particolare sulla distinzione tra diritti d’autore e diritti connessi, due elementi fondamentali per l’eredità di un artista come Pino Daniele. Dalla lettura del testamento emerge una distribuzione precisa, i diritti d’autore e quelli connessi sono stati assegnati ai figli, mentre altri beni, inclusi depositi e patrimonio mobiliare, sono stati divisi tra figli e moglie. Una scelta articolata, probabilmente pensata anche in funzione dell’età dei figli al momento della redazione del documento, alcuni dei quali ancora minorenni. Non a caso, l’artista aveva previsto anche una gestione unitaria temporanea dei diritti, affidandone l’amministrazione a un legale.

Una volontà ritenuta “chiara”

Nel motivare la decisione, la Corte d’Appello ha ribadito un principio chiave, se il testatore avesse voluto specificare ulteriori condizioni o modificare la distribuzione, lo avrebbe fatto in modo esplicito. In altre parole, il testamento rappresenta l’unico punto di riferimento valido per dirimere la controversia. Qualsiasi elemento esterno, come accordi non documentati, non può prevalere su quanto scritto. La sentenza conferma quindi quanto già stabilito in primo grado, rafforzando l’idea che la volontà di Pino Daniele sia stata espressa in maniera chiara e completa.













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