Santa Maria a Vico, Pirozzi si ricandida: continuità amministrativa e apertura alla società civile

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SANTA MARIA A VICO – Città Domani 3.0 si è riunita presso la nuova sede di via Appia, avviando ufficialmente il percorso verso le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L’incontro ha registrato una partecipazione ampia e significativa: accanto al gruppo uscente, erano presenti numerosi esponenti della società civile pronti a contribuire attivamente al futuro della città.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa con entusiasmo la candidatura a sindaco di Andrea Pirozzi, nel segno della continuità amministrativa e della volontà di completare il lavoro già avviato. Un percorso che non si pone contro qualcuno, ma a favore della città, con l’obiettivo di garantire stabilità amministrativa, consolidare i risultati raggiunti in termini di opere pubbliche e riqualificazione urbana e confermare la solidità finanziaria dell’ente.

“Mi ricandido per dare continuità alla concretezza e portare a termine il progetto di rinnovamento infrastrutturale della città, già sotto gli occhi di tutti, affiancato da una squadra che unisce esperienza amministrativa e nuove energie della società civile“, ha dichiarato Pirozzi.

Nella prossima settimana sarà resa nota la squadra che comporrà Città Domani 3.0.













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