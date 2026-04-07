Santa Maria a Vico, Pirozzi si ricandida: continuità amministrativa e apertura alla società civile

Nel corso dell’incontro è stata condivisa con entusiasmo la candidatura a sindaco di Andrea Pirozzi, nel segno della continuità amministrativa e della volontà di completare il lavoro già avviato. Un percorso che non si pone contro qualcuno, ma a favore della città, con l’obiettivo di garantire stabilità amministrativa, consolidare i risultati raggiunti in termini di opere pubbliche e riqualificazione urbana e confermare la solidità finanziaria dell’ente.
“Mi ricandido per dare continuità alla concretezza e portare a termine il progetto di rinnovamento infrastrutturale della città, già sotto gli occhi di tutti, affiancato da una squadra che unisce esperienza amministrativa e nuove energie della società civile“, ha dichiarato Pirozzi.
Nella prossima settimana sarà resa nota la squadra che comporrà Città Domani 3.0.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews