Dodicenne risucchiato dal bocchettone della piscina: è in condizioni disperate

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Un dodicenne lotta fra la vita e la morte all’ospedale Infermi di Rimini dopo un incidente in piscina avvenuto nella mattina di Pasqua. Il ragazzino, marchigiano, si trovava in un centro benessere del Riminese assieme alla famiglia: sarebbe stato risucchiato dal bocchettone della piscina, rimanendo sott’acqua per diversi minuti e rischiando l’annegamento. Lo raccontano Il Resto del Carlino e Rimini Today.

E’ stato chiamato il 118 e nell’attesa dell’arrivo dei sanitari il personale presente nella struttura ha attuato le manovre di rianimazione. Vista la gravità della situazione, è arrivato anche l’elisoccorso, che ha portato il dodicenne in condizioni disperate all’ospedale di Rimini. Sull’episodio indagano i carabinieri di Novafeltria.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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