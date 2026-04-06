Ischia, 7 feriti lievi dai fuochi d’artificio durante la ‘Corsa dell’angelo’

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Ieri pomeriggio a Lacco Ameno, sull’isola d’Ischia, durante i festeggiamenti pasquali in Piazza Restituta e la tradizionale “Corsa dell’Angelo”, alcuni fuochi d’artificio regolarmente previsti dal programma hanno ferito 7 persone, colpite da frammenti in fase di ricaduta.

I feriti si sono recati autonomamente presso l’ospedale Rizzoli, dove sono stati medicati per lievi bruciature con prognosi fino a un massimo di 5 giorni. Tra i feriti lievi anche una bimba di 9 anni

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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