Italia, Del Piero in FIGC dopo l’addio di Gravina? Contatti già avviati

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Alessandro Del Piero è tra i possibili candidati a ricoprire un ruolo di rilievo nella FIGC dopo le dimissioni di Gattuso come ct, Buffon come capo delegazione e Gravina come presidente federale. Secondo il giornalista Nicolò Schira, sono già iniziati i colloqui e l’ex capitano della Juventus è sostenuto anche da alcuni politici che lo incoraggiano a entrare in gioco.

Alessandro #DelPiero è tra i possibili candidati ad avere un ruolo cruciale in #FIGC da giugno. Sono iniziati i colloqui. L’ex capitano #Juventus è stato apprezzato e sostenuto da alcuni politici, che lo spingono a scendere in campo».













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