Italia, beffa infinita: in dieci uomini, eliminata ai rigori dalla Bosnia tra errori arbitrali, polemiche e il dubbio sul gol di Džeko

Condividi

Visite: 176

69 Visite

Una serata che entra di diritto tra le più amare della storia recente azzurra. L’Italia esce ancora una volta di scena e dice addio ai Mondiali, battuta ai rigori dalla Bosnia al termine di una partita segnata da episodi controversi, inferiorità numerica e occasioni clamorosamente sprecate.

A pesare come un macigno, oltre al risultato finale, è anche l’ombra che aleggia sul gol bosniaco: il pareggio porta la firma di Edin Džeko, ma resta fortissimo il sospetto di un fallo di mano dell’attaccante nel controllo dell’azione. Un episodio che ha scatenato proteste vibranti da parte degli Azzurri e che, rivisto, lascia più di un dubbio sulla regolarità della rete.

Prima ancora, la partita aveva preso una piega complicatissima per l’Italia, costretta a giocare per lunghi tratti in dieci uomini a causa di un grave errore arbitrale. Una decisione che ha inevitabilmente condizionato l’andamento della gara, obbligando la squadra a uno sforzo supplementare, fatto di corsa, sacrificio e orgoglio.

Eppure, nonostante tutto, le occasioni non sono mancate. Cinque palle gol nitide, limpide, che avrebbero potuto chiudere la partita e spegnere ogni polemica. Errori sotto porta che oggi gridano vendetta e alimentano il rammarico, perché in una gara così anche un solo episodio concretizzato avrebbe fatto la differenza.

La Bosnia ha avuto il merito di restare in partita, approfittare dell’episodio discusso e trascinare il match fino ai calci di rigore. Dal dischetto, poi, la maggiore freddezza ha premiato i bosniaci, mentre l’Italia ha pagato ancora una volta la pressione del momento.

Resta così un’eliminazione che lascia dietro di sé un mix di frustrazione e interrogativi: per l’errore arbitrale iniziale, per il possibile fallo di mano di Džeko sul gol e per quelle occasioni sciupate che pesano come sentenze. Non è solo sfortuna, ma è anche una serata in cui tutto sembra essere andato storto.

E il verdetto finale è il più duro: terza esclusione consecutiva dai Mondiali. Un dato che fa male, forse ancora di più per come è maturato.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti