Napoli, guardia giurata si suicida in casa

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Ennesima tragedia nel comparto della vigilanza privata a Napoli. Nella notte, una guardia giurata si è tolta la vita all’interno della propria abitazione, utilizzando l’arma in dotazione. La vittima è M. B. , classe 1979, dipendente dell’Ivp Istituto di Vigilanza Prestige.

Secondo le prime ricostruzioni, il gesto sarebbe maturato in un contesto personale e lavorativo complesso. Una condizione segnata da precarietà, turni particolarmente gravosi e difficoltà esistenziali che, nel tempo, avrebbero inciso profondamente sul suo equilibrio.
Immediata la reazione dell’Associazione Nazionale Guardie Particolari Giurate.

 

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