Trapianto fallito, il primario Oppido si difende davanti al gip. “Ho agito correttamente”

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In sintesi è questa la linea di difesa del cardiochirurgo del Monaldi, Guido Oppido, autore del trapianto di un cuore danneggiato a Domenico Caliendo, due anni, il 23 dicembre scorso. “Siamo soddisfatti perché il dottor Oppido ha avuto la possibilità di esporre le sue ragioni“, dice al termine di tre ore e mezzo di interrogatorio preventivo, Alfredo Sorge l’avvocato che con il collega Vittorio Manes difende il cardiochirurgo. Oggi si è tenuto l’interrogatorio davanti al gip di Napoli che dovrà decidere sulla richiesta di misura interdittiva avanzata dal pm Giuseppe Tittaferrante e dal procuratore aggiunto Antonio Ricci.