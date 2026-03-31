Pozzuoli: alto impatto dei carabinieri. Contravvenzioni al codice della strada per un totale i 6mila e 700 euro

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Alto impatto per i carabinieri della stazione di Licola e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Pozzuoli.

Nel bilancio 71 le persone identificate, 39 i veicoli controllati di cui 1 sottoposto a fermo e 2 a sequestro. 3 le contravvenzioni a codice della strada per un totale di 6mila e 700 euro.

3 le persone segnalate per uso personale di droga.

3 le persone denunciate: un 28enne e un 43enne trovati alla guida senza patente con recidiva nel biennio. Stesso epilogo per un 17enne che, in sella al suo scooter, non si è fermato all’alt intimato dai carabinieri. Il ragazzo si è dato alla fuga per le vie limitrofe della città per poi essere fermato dai militari. Denunciato dovrà rispondere di fuga pericolosa.













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