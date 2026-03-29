Mugnano, amministrative: ecco i simboli a sostegno di Schiattarella sindaco

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Oggi iniziamo un percorso importante, fatto di impegno, ascolto e responsabilità.
La nostra coalizione nasce con un obiettivo chiaro: realizzare un Futuro migliore per la nostra comunità.
Questa campagna elettorale sarà un momento di confronto e partecipazione.
Saremo tra la gente, nei quartieri, nei luoghi di lavoro, per ascoltare, raccogliere proposte e trasformarle in azioni reali.
È solo l’inizio.
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