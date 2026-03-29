Calvizzano, amministrative di maggio. Liberi e Forti con “Pirozzi Sindaco”: è ufficiale

Questo sarà il simbolo che ci accompagnerà per tutto il percorso politico della nostra campagna elettorale. Un simbolo semplice ma ricco di significato, che racchiude un’idea chiara di comunità, identità e futuro. L’arcobaleno richiama i valori della speranza, dell’unità e della partecipazione, mentre l’impostazione grafica complessiva comunica il seguito del percorso politico amministrativo già delineato negli ultimi 5 anni, “Pirozzi Sindaco”.
In questo cammino ci ispira anche un richiamo alto della nostra storia politica e civile: quello dei “liberi e forti”, espressione che rimanda all’appello di Don Luigi Sturzo e che ancora oggi parla di impegno, responsabilità, coraggio e partecipazione. É un simbolo che ci rappresenta e che, da oggi, accompagnerà ogni tappa di questo percorso, con serietà, passione e voglia di costruire insieme una nuova prospettiva per Calvizzano. Da qui parte il nostro cammino.
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