Calvizzano, amministrative di maggio. Liberi e Forti con “Pirozzi Sindaco”: è ufficiale

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Questo sarà il simbolo che ci accompagnerà per tutto il percorso politico della nostra campagna elettorale. Un simbolo semplice ma ricco di significato, che racchiude un’idea chiara di comunità, identità e futuro. L’arcobaleno richiama i valori della speranza, dell’unità e della partecipazione, mentre l’impostazione grafica complessiva comunica il seguito del percorso politico amministrativo già delineato negli ultimi 5 anni, “Pirozzi Sindaco”.



In questo cammino ci ispira anche un richiamo alto della nostra storia politica e civile: quello dei “liberi e forti”, espressione che rimanda all’appello di Don Luigi Sturzo e che ancora oggi parla di impegno, responsabilità, coraggio e partecipazione. É un simbolo che ci rappresenta e che, da oggi, accompagnerà ogni tappa di questo percorso, con serietà, passione e voglia di costruire insieme una nuova prospettiva per Calvizzano. Da qui parte il nostro cammino.

Nota stampa













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