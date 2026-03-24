Marano, dopo anni di attesa partiti i lavori di riqualificazione alla villetta di via Arafat e area cani

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di riqualificazione della villetta di via Arafat e dell’area destinata ai cani, a Marano. Un intervento atteso da tempo dai residenti della zona, che da anni chiedevano un miglioramento degli spazi pubblici.

I lavori, seguiti dall’ufficio Lavori Pubblici del Comune, puntano a restituire decoro e funzionalità a un’area importante per la socialità del quartiere, rendendola più sicura e fruibile per famiglie e cittadini.

L’intervento rappresenta un primo passo concreto verso la valorizzazione di una zona che, per lungo tempo, è rimasta in attesa di attenzione e manutenzione.