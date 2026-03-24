Padre Enzo Fortunato alla Facoltà Teologica di Capodimonte

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Riprende l’antico fascino delle “Vesperies” medievali la Sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM). Mercoledì 25 marzo 2026, dalle ore 17.00 alle 18.30, la sede di Capodimonte ospiterà il quarto appuntamento di questo ciclo di riflessione e dibattito, che vedrà come protagonista padre Enzo Fortunato.

Il valore di “Vesperies”

Il termine, che rimanda alle lezioni pomeridiane tenute dai Maestri nelle università del Medioevo, identifica oggi uno spazio di dialogo tra la Chiesa e la società contemporanea. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’ISSR Donnaregina, l’Azione Cattolica e la Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Napoli.

L’obiettivo è offrire un momento di alta divulgazione in cui esperti di rilievo nazionale riflettono ad alta voce su temi d’attualità. Ogni incontro è strutturato in due momenti: l’intervento dell’esperto seguito da un libero dibattito, volto a coinvolgere attivamente i partecipanti.

L’ospite e il tema: “Comunicare con il cuore”

Ospite d’eccezione di questo quarto incontro sarà padre Enzo Fortunato, giornalista, saggista e direttore della rivista “Piazza San Pietro”. Volto noto della comunicazione, il sacerdote francescano affronterà un tema cruciale per il nostro tempo: “Comunicare con il cuore. La grammatica del bene”.

Al centro della riflessione ci sarà la sfida di una comunicazione che non sia solo trasmissione di dati, ma autentico incontro umano, capace di generare speranza e costruire ponti in una società spesso frammentata.

«La comunicazione autentica – dice monsignor Antonio Foderaro, decano della Sezione San Tommaso – nasce dall’ascolto e dal coraggio della verità detta con carità». E sottolinea «l’importanza di riscoprire un linguaggio che metta al centro la dignità della persona».

L’incontro è aperto a tutti ed è pensato per operatori della comunicazione, giovani, volontari e chiunque desideri riscoprire la forza di una parola che unisce invece di dividere.













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