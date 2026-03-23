Referendum, vince il “no”. Chi prova a riformare l’Italia si scotta: da Renzi a Meloni

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“La verità è figlia del tempo, non dell’autorità”. Valeva per Bacone, vale ancora oggi. E il tempo, stavolta, ha smentito quasi tutti. La vittoria del “no” al referendum è un dato politico prima ancora che numerico. Perché non era scontata. Anzi. I sondaggisti avevano costruito una narrazione opposta: alta affluenza uguale trionfo del “sì”. È accaduto il contrario. E quando la realtà smentisce in modo così netto le previsioni, non è mai solo un errore statistico. È un segnale, che racconta un Paese meno prevedibile, più nervoso, forse più disilluso.

Dentro questo risultato c’è anche un elemento politico difficilmente ignorabile: è la prima vera sconfitta di Giorgia Meloni dopo quattro anni con il vento in poppa. Un percorso quasi senza inciampi, un unicum nella storia repubblicana, dove la durata del consenso raramente è stata così lineare e prolungata. Proprio per questo, il passaggio di oggi pesa di più. Non perché cambi tutto, ma perché rompe una narrazione di invincibilità.

Ma la domanda vera è un’altra: è una bocciatura del governo? La risposta più onesta è: nì. Non è una sfiducia piena, non è un “game over”. Non siamo davanti a un voto politico travestito da referendum. Ma sarebbe un errore – e anche un atto di arroganza – leggere questo risultato come irrilevante. Perché dentro quel “no” c’è qualcosa che va oltre il quesito referendario. C’è la fine della luna di miele. Dopo quattro anni, fisiologico. Ma anche pericoloso, se non compreso. Gli elettori hanno mandato un messaggio chiaro: attenzione. Non una rivolta, ma nemmeno un applauso. Piuttosto un richiamo all’ordine, una richiesta di coerenza.

E qui si apre il capitolo più delicato. Perché nei palazzi romani qualcuno sussurra già parole pesanti: elezioni anticipate. È un riflesso quasi automatico della politica italiana. Quando il vento cambia, c’è sempre chi pensa di capitalizzarlo subito. Ma sarebbe davvero questa la strada? Difficile dirlo oggi. Più facile dire il contrario: questo governo, per ora, può reggere. Può reggere perché il risultato non è una valanga, perché l’opposizione non appare – almeno oggi – in grado di trasformare questo segnale in alternativa credibile e perché il Paese non sembra chiedere instabilità.













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