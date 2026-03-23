Referendum, Giorgia Meloni: «Occasione persa, avanti ma resta il rammarico. La riforma era giusta»

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«La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza». Inizia così il video pubblicato sui social da Giorgia Meloni per commentare i risultati del referendum della giustizia.

«Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale.

L’abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini e i cittadini hanno deciso. E noi come sempre rispettiamo la loro decisione», continua la premier. «Resta chiaramente il rammarico – aggiunge parlando all’aperto, con una siepe alle spalle – per un’occasione persa di modernizzare l’Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l’Italia e verso il suo popolo»













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