Marano. In tre sullo scooter, brutta caduta e paura in via IV Novembre

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Serata movimentata ieri a Marano, dove si sono verificati due distinti incidenti stradali che riaccendono l’attenzione sulla sicurezza e sul rispetto delle regole.

Il primo episodio si è registrato nella zona di San Rocco, dove un’anziana è stata investita da un uomo alla guida di un mezzo risultato privo di assicurazione. La donna ha riportato ferite ed è stata soccorsa sul posto.

Poco dopo, un secondo incidente è avvenuto in via IV Novembre, in una zona più centrale della città: tre ragazzi a bordo di uno scooter sono caduti per cause ancora in corso di accertamento. Uno di loro è rimasto ferito, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Due episodi distinti, ma accomunati da un elemento preoccupante: la scarsa educazione civica e stradale, che continua a rappresentare un fattore di rischio concreto per la sicurezza di tutti i cittadini.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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