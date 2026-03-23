Bella Ciao, cori anti Meloni e brindisi: le toghe festeggiano nelle Procure. “L’Anm è ormai un partito”

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Mentre emergeva la notizia delle dimissioni di Cesare Parodi, comunicate pochi minuti prima delle 15 al Comitato direttivo dell’Anm, i giudici di questa corrente politica fortemente legata alla sinistra, che si sono mossi per una campagna referendaria aggressiva, a Milano si sono riuniti al primo piano del tribunale per seguire gli esiti del referendum. L’Anm nel tribunale di Milano ha una stanza dedicata e qui, alle 15, c’era molto movimento: ai primi exit poll, che davano il No in vantaggio, in molti hanno iniziato ad applaudire. Lo stesso è accaduto a Napoli, dove una cinquantina di magistrati si sono radunati dopo le prime notizie sullo scrutinio referendario. Sono arrivate bottiglie di champagne e si sentono cori “Bella Ciao”. La festa è andata avanti per diverso tempo, con una cinquantina di magistrati che ha brindato al grido di ‘Chi non salta Meloni è’. Nel mirino anche una magistrata del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, frontman del Sì, Annalisa Imparato: “Chi non salta Imparato è”.

Al netto di chi ha provato a tenere a bada i colleghi, ricordando loro che si trattava solo di exit poll, l’entusiasmo è stato palpabile: un comportamento che associa l’Anm, più a un partito politico che a una corrente della magistratura.

Quasi come un partito politico che festeggia una vittoria che non è una vittoria, perché non era un referendum sui magistrati ma sulla Giustizia e, anche se in Italia sembra non esserci differenza, in realtà questa c’è eccome. Quanto accaduto al tribunale di Milano e, probabilmente, anche in altri palazzi di Giustizia del Paese, restituisce l’immagine di una magistratura che ha smesso di nascondere la propria natura militante. La sovrapposizione tra funzione giudiziaria e attivismo politico non è più un sospetto suggerito dai detrattori, ma una realtà plastica, esibita con la foga di chi vede nel risultato delle urne non un parere dei cittadini sulla gestione del sistema, ma una validazione della casta.













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