Incidente tra taxi e moto, morti una ragazza di 20 anni e un giovane di 23

Una ragazza di 20 anni e un giovane di 23, sono morti la notte scorsa intorno alle 4 in un incidente stradale che ha visto coinvolta la motocicletta su cui erano in sella e un’auto in viale Mugello a Milano. L’automobilista, un uomo di 61 anni, è invece rimasto ferito in modo non grave. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e i vigili del fuoco anche gli agenti della Polizia locale per ricostruire la dinamica.

Lo scontro tra taxi e moto, è avvenuto intorno alle tre e mezza all’incrocio tra viale Campania e viale Corsica, nella zona est della città.

La dinamica

Sul posto, inviati dal 118 Areu dopo pochi minuti, sono subito giunti i mezzi di soccorso, con alcune automediche e diverse ambulanze.

Ma tutti i tentativi di rianimazione – scrive Milano Today – si sono rivelati vani: i ventenni erano in arresto cardiaco. Troppo gravi i traumi riportati in ogni parte del corpo. Anche il guidatore della vettura è rimasto ferito: portato in codice giallo al Policlinico, non è in pericolo di vita.

Gli agenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità nel rispetto delle precedenze semaforiche. Dai primi riscontri pare che il mezzo a due ruote viaggiasse ad alta velocità ed avesse il rosso. Ma ogni ipotesi è al vaglio e si stanno verificando testimonianze ed eventuali immagini a circuito chiuso.