CARO BENZINA, TUTTE LE MISURE DEL DECRETO CARBURANTI

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Dalle prossime ore gli italiani pagheranno alla pompa 25 centesimi di euro in meno. Passa in Consiglio dei ministri il taglio delle accise, pilastro di quel decreto carburanti largamente atteso dallo scoppio della guerra in Iran lo scorso 28 febbraio.

Misure a tempo, si parla di qualche settimana, finanziate con meno di un miliardo di euro, a cominciare proprio dal taglio delle accise, previsto in via sperimentale per la durata di 20 giorni.

Il decreto carburanti approvato dal consiglio dei ministri cerca così di dare respiro a tutti i cittadini e alle imprese che nel giro di pochi giorni hanno visto schizzare i prezzi alla pompa. Per gli autotrasportatori e i pescatori sarà riconosciuto un credito di imposta sulle spese per il gasolio.

Salta invece il rafforzamento della “Social Card”, inizialmente previsto per 130 milioni di euro, che avrebbe riguardato solo i redditi bassi.

Confermata poi la stretta sugli speculatori, annunciata sin dalle prime ore della crisi energetica. Viene introdotto un meccanismo anti-speculazione che di fatto lega il prezzo del carburante all’andamento reale del prezzo del petrolio, introducendo delle sanzioni per chi dovesse discostarsi. A vigilare sarà “Mr. Prezzi”, ovvero il Garante per la sorveglianza sui prezzi presso il MIMIT.













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