Via libera al decreto carburanti, il governo taglia le accise. “Prezzi subito giù di 25 centesimi al litro”

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran.

Un taglio delle accise sui carburanti per 20 giorni. È la principale misura approvata in cdm contro il caro-benzina. La norma, di cui tutti saranno beneficiari, “assorbe” il rafforzamento della social card che avrebbe invece riguardato solo i redditi bassi. Sarebbero poi previsti anche aiuti all’autotrasporto, alla pesca e un potenziamento dei poteri di Mr Prezzi. Il decreto legge varato dal Consiglio dei ministri introduce un tagli di «25 centesimi al litro» sul prezzo dei carburanti, ha detto la premier Giorgia Meloni al Tg1.

Si tratterebbe – come riferisce l’Ansa – di un primo pacchetto di misure a tempo – si ragiona su un orizzonte di qualche settimana – ma «siamo pronti a proseguire», assicurano le stesse fonti, se la crisi innescata dalla guerra in Iran non dovesse rientrare.

La social card sarà rafforzata «al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante», mentre per gli autotrasportatori arriverà un aiuto sotto forma di credito d’imposta, prevede ancora la bozza provvisoria del dl carburanti.

Il contributo per i redditi bassi sarà riconosciuto «nel limite pro capite derivante dalla ripartizione» del nuovo stanziamento di 130 milioni che porta da 500 a 630 milioni i fondi a disposizione della social card nel 2026. Per gli autotrasportatori sarà invece riconosciuta un credito d’imposta al 28% sull’acquisto di gasolio per un totale di 608 milioni di euro. Tutte cifre ancora suscettibili di modifiche.