Bimbo di 11 mesi muore soffocato da un boccone mentre la madre è in ospedale per partorire

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«Correte, mio nipote sta soffocando». Così la zia di un bimbo di appena 11 mesi ha chiamato disperata il 118: erano le 20,30 di ieri sera e in pochi minuti due ambulanze sono arrivate di corsa in via Cappelli, nel quartiere Parella. I soccorritori hanno provato a rianimare il piccolo per 25 minuti, anche lungo il tragitto verso il pronto soccorso del Maria Vittoria.

Il bimbo, di origini nigeriane, è arrivato già in arresto cardiaco all’ospedale, dov’è già ricoverata la mamma perché in gravidanza e prossima al parto. Tutti i tentativi di salvarlo sono stati inutili: non ce l’ha fatta ed è morto. Serviranno l’autopsia e ulteriori accertamenti per chiarire che cosa sia successo ma, a quanto pare, è stato soffocato da un boccone.

All’ospedale sono arrivate anche le volanti della polizia che ora indaga sulla tragedia: con ogni probabilità la procura aprirà un’inchiesta.













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