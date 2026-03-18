Pena soft per il capo degli Amato-Pagano. Nel provvedimento anche una rapina ai danni di un giovane di Marano

È arrivato nei giorni scorsi il primo verdetto relativo all’indagine della Direzione Distrettuale Antimafia che ha ricostruito l’organigramma del clan Amato-Pagano e che, nel dicembre 2024, aveva portato all’arresto di circa cinquanta persone.

In questo contesto, a Pompilio veniva contestato di essere stato il capo, promotore e organizzatore del Clan Amato-Pagano.

Gli inquirenti sostenevano in particolare che, grazie a un rapporto costante e privilegiato con il narcotrafficante Raffaele Imperiale, Pompilio fosse riuscito a imporsi come uno dei più grandi narcotrafficanti del Paese, organizzando diverse importazioni di cocaina.

Nel medesimo procedimento gli veniva contestata anche una rapina aggravata dal metodo mafioso ai danni di un giovane di Marano di Napoli.

Per tali accuse, fondate su numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia e numerose intercettazioni, il PM aveva chiesto una condanna complessiva pari a 23 anni di reclusione.

In particolare nella richiesta il pubblico ministero aveva ritenuto non configurabile il vincolo della continuazione tra il reato associativo e la rapina e pertanto aveva chiesto una condanna di anni 15 per essere stato il capo e promotore del clan e una ulteriore condanna pari ad anni 8 per la rapina aggravata.

Tuttavia all’esito del giudizio di primo grado, tuttavia, il quadro accusatorio è stato significativamente ridimensionato anche grazie all’attenta e incisiva attività difensiva dei suoi legali di fiducia, gli avvocati Luigi Senese e Andrea Di Lorenzo, il cui lavoro ha contribuito a far emergere elementi valutati favorevolmente dal giudice.

Il Gup del Tribunale di Napoli, infatti, accogliendo la tesi della difesa, e riconoscendo anche il vincolo della continuazione tra i reati contestati, ha condannato Pompilio alla pena complessiva di 12 anni e 8 mesi di reclusione: una sanzione pari a circa la metà di quella richiesta dal pubblico ministero.