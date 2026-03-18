Calvizzano. Armi in casa, arrestato 50enne legato al clan Polverino

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Blitz dei carabinieri nella notte: finisce in manette il titolare di un bar, ritenuto vicino ad ambienti della criminalità organizzata. I militari del Comando Arma di Calvizzano sono intervenuti presso l’abitazione dell’uomo a seguito di una segnalazione da parte di terzi.

Nel corso della perquisizione domiciliare, estesa anche al locale commerciale gestito dal 50enne, i carabinieri hanno rinvenuto una carabina calibro 22 e cinque colpi di munizionamento calibro 6,35, detenuti illegalmente. L’arma, risultata provento di ricettazione, era nascosta all’interno del bar.

Per l’uomo sono scattate le manette con le accuse di detenzione abusiva di arma da fuoco e ricettazione. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso il carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altri soggetti e verificare il possibile utilizzo dell’arma in attività illecite.













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