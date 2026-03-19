Alzheimer, un tampone nasale rivela la malattia prima dei sintomi

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Scoprire l’Alzheimer con un tampone. Un test nasale rapido, eseguito in ambulatorio, può individuare i primi cambiamenti biologici legati all’Alzheimer anche prima che si manifestino i problemi cognitivi e di memoria associati alla patologia. Lo suggerisce uno studio Usa pubblicato su ‘Nature Communications’ da scienziati Duke Health, che hanno utilizzato “un tampone delicato, inserito nella parte alta del naso”, per raccogliere cellule nervose e immunitarie. E analizzandole, i ricercatori hanno individuato “schemi ben definiti che distinguevano le persone con Alzheimer in fase iniziale o con diagnosi confermata da quelle senza la malattia”.

Diagnosticare l’Alzheimer

La malattia di Alzheimer colpisce milioni di persone in tutto il mondo, eppure è più difficile da diagnosticare negli stadi iniziali, quando i nuovi trattamenti potrebbero essere più efficaci, osservano gli studiosi. “Vogliamo essere in grado di confermare l’Alzheimer molto precocemente, prima che il danno abbia il tempo di accumularsi nel cervello”, afferma Bradley J. Goldstein, autore corrispondente del lavoro, professore dei dipartimenti di Chirurgia cervico-facciale e Scienze della comunicazione, Biologia cellulare e Neurobiologia della Duke University School of Medicine. Perché “se riusciamo a diagnosticare le persone abbastanza presto – sottolinea – potremmo essere in grado di iniziare terapie che impediscano loro di sviluppare l’Alzheimer in forma clinica“.













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