ANCONA E’ LA CAPITALE DELLA CULTUA 2028, SBARAGLIATA LA CONCORRENZA

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Ha sbaragliato la concorrenza di altre nove città finaliste: è Ancona la Capitale italiana della Cultura nel 2028 con l’annuncio dato questa mattina dal ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il dossier vincitore dal titolo “Ancona. Questo adesso”, tratto dal poeta anconetano Francesco Scarabicchi, è stato illustrato il 26 febbraio scorso.

Le parole del ministro

“Desidero esprimere le mie congratulazioni alla città di Ancona per la qualità del progetto presentato e per il traguardo raggiunto. Rivolgo un sentito ringraziamento alla Giuria che, in maniera indipendente e sovrana, ha scelto la città vincitrice”, ha dichiarato il ministro Giuli. “Un plauso sincero va infine a tutte le città finaliste – Forlì, Anagni, Catania, Colle di Val d’Elsa, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia – che con la loro partecipazione hanno offerto una straordinaria testimonianza di vitalità culturale e progettuale”.













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