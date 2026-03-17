Presidente Commissione Ambiente, Flocco: “Undici Comuni campani premiati da Plastic Free, segnale positivo per la nostra regione”

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“Il riconoscimento assegnato a undici Comuni della Campania come ‘Comuni Plastic Free’ testimonia l’impegno crescente dei territori campani nella lotta all’inquinamento da plastica e nella tutela dell’ambiente”. Lo dichiara Salvatore Flocco, presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Campania.

“Desidero rivolgere un plauso alle amministrazioni comunali premiate: Benevento, Casola di Napoli, Cesa, Falciano del Massico, Succivo, Bacoli, Gragnano, Pomigliano d’Arco, Pompei, Sant’Anastasia e Agropoli. Con il loro lavoro dimostrano che le politiche ambientali possono tradursi in azioni concrete a beneficio delle comunità locali”.

“Particolarmente significativo – aggiunge Flocco – è il risultato ottenuto da Cesa, Bacoli, Pomigliano d’Arco e Agropoli, che hanno conquistato il massimo riconoscimento delle tre tartarughe, segno di un impegno strutturato e di progressi tangibili nelle strategie di riduzione della plastica e di sensibilizzazione ambientale”.

“Nelle prossime settimane chiederò ai sindaci dei Comuni premiati un incontro per congratularmi personalmente e per raccogliere le loro esperienze amministrative, che possono diventare buone pratiche utili e replicabili anche in altri territori della nostra regione. Come Commissione Ambiente del Consiglio regionale continueremo a sostenere tutte le iniziative che favoriscono la transizione ecologica, la riduzione dei rifiuti e la diffusione di buone pratiche ambientali. Il lavoro delle amministrazioni locali, delle associazioni e dei volontari dimostra che la tutela dell’ambiente è una sfida che può essere vinta solo attraverso la collaborazione tra istituzioni e cittadini”, conclude Flocco.













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