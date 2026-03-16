Marano, dopo l’addio della pediatra Boccia nominata Passariello: famiglie in attesa dell’insediamento

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A Marano continua il disagio per molte famiglie rimaste senza pediatra dopo la cessazione dell’incarico della dottoressa Boccia. A distanza di giorni, infatti, numerosi genitori segnalano di non avere ancora un riferimento medico per i propri figli e di non aver ricevuto indicazioni chiare sui tempi di ripristino del servizio.

Il caso emerge anche dalle testimonianze dei cittadini. «Siamo a lunedì e siamo ancora senza pediatra – racconta una madre –. La dottoressa che deve sostituire la Boccia doveva iniziare oggi nello studio, ma è tutto fermo». La situazione sta creando non poche difficoltà, soprattutto per le famiglie con bambini piccoli e con problemi di salute.

«Ho una bambina con la febbre da venerdì – spiega ancora la madre – e qui nessuno sa dirci nulla. Anche all’Asl ci dicono di controllare sull’app Sinfonia, ma non risulta niente». Un rimpallo di informazioni che sta aumentando il malcontento tra i genitori del territorio.

Secondo quanto emerso, la nuova pediatra individuata per il territorio è la dottoressa Annalisa Passariello. Tuttavia, per ragioni burocratiche, si è ancora in attesa dell’insediamento ufficiale che permetterà alla professionista di iniziare effettivamente l’attività ambulatoriale e prendere in carico i piccoli pazienti.













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