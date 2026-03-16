Kung Fu, pioggia di medaglie ad Atene per gli atleti maranesi della Body and Soul

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Grande successo ad Atene per i giovani atleti della palestra Body and Soul di Marano, protagonisti all’evento internazionale di kung fu “Acropolis” disputato nello scorso fine settimana nella capitale greca. Il bilancio finale parla di quattro medaglie d’oro, sei d’argento e quattro di bronzo conquistate nelle varie categorie di gara.

I ragazzi hanno partecipato alla manifestazione con la selezione nazionale italiana, distinguendosi in una competizione che ha visto la presenza di atleti provenienti da diversi Paesi.

Tra i protagonisti della spedizione anche quattro giovani maranesi: Antonio Borselleca, Carlo Varriale, Martina Rasi e Marta Sparano, che si sono messi in evidenza sul tatami con prestazioni di grande livello.

Gli atleti si allenano tutti presso la palestra Body and Soul, considerata ormai una delle accademie di riferimento a livello regionale per la disciplina.

A guidare il gruppo c’è il maestro Stefano Catone, tecnico della Nazionale, che da anni segue con attenzione la crescita sportiva dei ragazzi.













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