FAMIGLIA NEL BOSCO, I TREVALLION INVITATI IN SENATO

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Mercoledì 18 marzo i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco” saranno in visita al Senato. L’invito a Nathan e Catherine Trevallion è arrivato direttamente dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. Come anticipato dal quotidiano Il Centro, la coppia – alla quale lo scorso novembre è stata revocata la potestà genitoriale – ha accettato subito l’invito. A pochi giorni dal voto sulla giustizia, i due si recheranno quindi a Roma per una visita alle istituzioni. Il caso dei cosiddetti “neorurali”, così come il delitto di Garlasco, è stato infatti più volte richiamato dalla maggioranza nella campagna per il sì al referendum, nonostante non vi sia alcun collegamento diretto con i quesiti referendari (come spiegato in precedenza in questo articolo di Open). Dal Senato non è arrivata alcuna conferma ufficiale dell’iniziativa. Tuttavia, fonti vicine alla seconda carica dello Stato ricordano che già lo scorso dicembre La Russa aveva espresso solidarietà alla famiglia, auspicando che i bambini – ora in una comunità protetta di Vasto – potessero tornare a casa entro Natale.













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