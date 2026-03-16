Alla scuola Don Mauro di Villaricca l’arte dei ragazzi con disabilità rompe il silenzio

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I disegni che chiedono di essere visti

A Villaricca l’arte dei ragazzi con disabilità diventa atto civile

Villaricca, 18 marzo 2026 – Non è una mostra. È una richiesta di ascolto.

I disegni esposti in “ComunicARTE: l’espressione artistica come mezzo di inclusione sociale” non raccontano solo emozioni: rompono il silenzio che circonda la disabilità e chiamano in causa l’intera comunità.

Mercoledì 18 marzo 2026, dalle 11.00 alle 13.00, l’Istituto paritario Don Mauro di Villaricca diventa il luogo in cui l’arte smette di essere decorazione e si trasforma in presa di posizione sociale. In mostra, le opere di ragazzi con disabilità: segni, colori e immagini che parlano di dignità, fragilità, forza e diritto a essere riconosciuti.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Villaricca ed è promossa dall’associazione Idee e Concretezza, insieme alle associazioni Attivamente vivere senza barriere, Orgoglio Napoletano, Oltre il Muro, Oltre le Mura, Autismo in movimento, Anna De Luca, APS Sociologi per il sociale, dalla Cooperativa Auralis, dalla Cooperativa sociale Amalia Fusco con il progetto Cuore in Campo, dalla Pro Loco di Villaricca.

Alla conferenza saranno presenti il Sindaco Francesco Gaudieri, il Vice Sindaco Giovanni Granata e l’Assessore Lucia Iovine, a ribadire che l’inclusione non può restare una parola vuota, ma deve diventare scelta politica, culturale e morale.

Interverranno:

• Antonella Barretta, pedagogista e criminologa

• Peppe Pierno, Cooperativa Auralis

• Sergio Mantile, APS Sociologi per il sociale

• Carmen Santagata, Associazione Attivamente vivere senza barriere

• Benedetto Ferriol, Associazione Orgoglio Napoletano

• Annamaria Schena, Villa delle Ginestre

• Lucia Marino, Associazione Oltre il Muro

• Dott.ssa Mayla Capobianco, Cooperativa sociale Amalia Fusco – e Vicepresidente Associazione Idee e Concretezza

Modera: Salvatore Salatiello

Un ringraziamento sentito va a Padre Alfonso Ricci, preside dell’Istituto Don Mauro, per aver scelto di fare della scuola un luogo che accoglie e dà voce, dimostrando che educare significa prima di tutto prendersi cura dell’umanità dell’altro.

“ComunicARTE” è un messaggio chiaro:

l’inclusione non è pietà, è giustizia.

E questi disegni non chiedono attenzione: la pretendono.

Evento aperto al pubblico.













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