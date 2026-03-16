Casalnuovo, nasce la lista “A Testa Alta”: i consiglieri comunali Brandi e Rea sostengono la candidatura a sindaco di Giovanni Nappi

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A Casalnuovo di Napoli prende forma la lista “A Testa Alta”, promossa dai consiglieri comunali Giovanni Brandi e Salvatore Rea, attualmente tra i banchi dell’opposizione in Consiglio comunale.

I due consiglieri hanno annunciato ufficialmente il loro sostegno alla candidatura a sindaco di Giovanni Nappi, confermando un percorso politico già avviato negli anni precedenti e fondato su coerenza e continuità nelle scelte politiche. Già in occasione delle elezioni amministrative del 2020, infatti, sia Brandi che Rea avevano sostenuto la candidatura di Nappi.

«Nel 2020 ho sostenuto convintamente Giovanni Nappi, anche grazie all’accordo politico che con lui siglò Tonino Peluso – dichiara il consigliere comunale Giovanni Brandi –. Oggi ho voluto essere coerente con quella scelta. A differenza di altri soggetti che pure erano storicamente legati a Peluso, ho ritenuto giusto mantenere quella linea politica e proseguire con lo stesso percorso. La coerenza non è per tutti».

La lista “A Testa Alta” nasce con l’obiettivo di rafforzare un progetto politico fondato sulla partecipazione civica, sulla serietà amministrativa e sulla volontà di costruire una proposta credibile per la città.

«Con Giovanni Nappi condivido da tempo un percorso politico e un’idea di città fondata sulla serietà amministrativa, sull’ascolto dei cittadini e sulla volontà di rimettere al centro i bisogni reali della comunità», commenta il consigliere comunale Salvatore Rea.

La lista “A Testa Alta” sarà parte della coalizione che sosterrà la candidatura a sindaco di Giovanni Nappi alle prossime elezioni amministrative a Casalnuovo di Napoli.













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