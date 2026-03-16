Camorra, truffe e frodi informatiche: duro colpo al clan Mazzarella. Arrestate 16 persone

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Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della DDA partenopea, a carico di *16 persone* ritenute vicine al clan Mazzarella.

Sono gravemente indiziate di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informativi, detenzione abusiva di armi. Reati aggravati dalle finalità mafiose.

Documentate truffe mediante attività di phishing, vishing e la clonazione di siti di istituti di credito.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
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