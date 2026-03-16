LA NOTTE DEGLI OSCAR, TUTTI I VINCITORI

Miglior film
Una battaglia dopo l’altra
I peccatori
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Frankenstein
Sentimental Value
Train Dreams
Bugonia
L’agente segreto
F1 – Il film
Miglior attrice protagonista
Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore
Rose Byrne – Se solo potessi ti prenderei a calci
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
Michael B. Jordan – I peccatori
Wagner Moura – L’agente segreto
Ethan Hawke – Blue Moon
Miglior attrice non protagonista
Elle Fanning – Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
Amy Madigan – Weapons
Wunmi Mosaku – I peccatori
Miglior attore non protagonista
Benicio del Toro – Una battaglia dopo l’altra
Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Delroy Lindo – I peccatori
Jacob Elordi – Frankenstein
– Leggi anche: Sean Penn non ne vuole sapere, di un altro Oscar
Miglior regia
Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra
Ryan Coogler – I peccatori
Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio
Josh Safdie – Marty Supreme
Joachim Trier – Sentimental Value
Miglior sceneggiatura non originale
Hamnet – Nel nome del figlio
Una battaglia dopo l’altra
Train Dreams
Bugonia
Frankenstein
Miglior sceneggiatura originale
Blue Moon
Un semplice incidente
Marty Supreme
Sentimental Value
I peccatori
Miglior film internazionale
Sentimental Value (Norvegia)
Sirāt (Spagna)
L’agente segreto (Brasile)
La voce di Hind Rajab (Tunisia)
Un semplice incidente (Francia)
– Leggi anche: Il regista norvegese migliore del mondo
Miglior documentario
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor: la vicina perfetta
Miglior film d’animazione
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
La piccola Amélie
Zootropolis 2
Miglior fotografia
Frankenstein
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
I peccatori
Train Dreams
Migliori costumi
Frankenstein
Avatar: Fuoco e cenere
I peccatori
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Migliori trucco e acconciature
Frankenstein
I peccatori
The Smashing Machine
Kokuho
The Ugly Stepsister
Miglior casting
Una battaglia dopo l’altra
Marty Supreme
Hamnet – Nel nome del figlio
L’agente segreto
I peccatori
Miglior scenografia
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
I peccatori
Migliori effetti speciali
Avatar: Fuoco e cenere
F1
Jurassic World – La rinascita
The Lost Bus
I peccatori
Miglior colonna sonora
Bugonia
Una battaglia dopo l’altra
Frankenstein
Hamnet – Nel nome del figlio
I peccatori
Miglior suono
F1
Frankenstein
Una battaglia dopo l’altra
I peccatori
Sirāt
Miglior montaggio
F1
Marty Supreme
Una battaglia dopo l’altra
Sentimental Value
I peccatori
Miglior canzone
“Golden” – KPop Demon Hunters
“I Lied to You” – I peccatori
“Dear Me” – Diane Warren: Relentless
“Train Dreams” – Train Dreams
“Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!
Miglior cortometraggio
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
The Singers
Jane Austen’s Period Drama
Two People Exchanging Saliva
Miglior corto animato
Butterfly
Forever Green
Retirement Plan
The Girl Who Cried Pearls
The Three Sisters
Miglior corto documentario
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: “Were and are Gone”
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness