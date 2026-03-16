Sinner vince l’Atp Indian Wells: Medvedev battuto in due set

Da Indian Wells a Shanghai. C’è una dedica speciale da parte di Jannik Sinner verso Kimi Antonelli che stamattina ha vinto il primo gran premio di Formula 1 in carriera, a Shanghai: “È stata una giornata speciale per l’Italia perché sono un grande fan della Formula 1. Avere un italiano molto giovane, Kimi, che riporta l’Italia in cima. È fantastico. Grazie Kimi. Grazie Formula 1”