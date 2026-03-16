Sinner vince l’Atp Indian Wells: Medvedev battuto in due set

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Arriva il primo titolo stagionale per Jannik Sinner che conquista Indian Wells (l’ultimo grande torneo sul cemento che mancava nella sua bacheca) battendo in finale Daniil Medvedev con un doppio 7-6. Una grandissima prova dell’azzurro che vince il 25° titolo nel circuito maggiore.
La dedica di Sinner a Kimi Antonelli
Da Indian Wells a Shanghai. C’è una dedica speciale da parte di Jannik Sinner verso Kimi Antonelli che stamattina ha vinto il primo gran premio di Formula 1 in carriera, a Shanghai: “È stata una giornata speciale per l’Italia perché sono un grande fan della Formula 1. Avere un italiano molto giovane, Kimi, che riporta l’Italia in cima. È fantastico. Grazie Kimi. Grazie Formula 1”