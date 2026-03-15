Legale famiglia Caliendo, ‘nessun sit-in mamme per la morte di Domenico’. L’avvocato Petruzzi: “Patrizia addolorata, manifestazione stride con il suo dolore”

Ma c’è stata una mamma che da sola ha espresso, invece, il suo dolore per una manifestazione a sostegno di chi è indagato proprio per la morte del suo bimbo. “Patrizia è addolorata e non ha la forza di intervenire su questa cosa, ma vedere delle mamme, mamme che torneranno fortunatamente stasera dai loro figli, manifestare davanti al Monaldi per supportare un indagato per omicidio, sospeso dallo stesso Monaldi, quando nessuna di loro è venuta a manifestare il suo cordoglio per la morte di Domenico, è doloroso”. E’ Francesco Petruzzi, l’avvocato dei Caliendo, a parlare. E va anche oltre: “Questa pagliacciata stride con la compostezza di Patrizia e di questa difesa. Essere un ottimo cardiochirurgo non vuol dire non essere un pessimo trapiantologo, purtroppo”.

Non la pensano affatto così le mamme di Gaia, Gabriele, Michele, Karol e Gioia, tutti bimbi operati e salvati dal cardiochirurgo Oppido. Rispediscono al mittente l’accusa che il loro sit-in sia stato una pagliacciata. “Ci sentiamo profondamente offesi dalle parole utilizzate dall’avvocato della famiglia Caliendo. Tra le madri presenti questa mattina vi sono anche donne che, purtroppo, tornano a casa e non trovano più i loro figli”, hanno detto i genitori. “La nostra presenza davanti all’ospedale – hanno spiegato – non nasce da mancanza di rispetto o di sensibilità verso il dolore di una famiglia che ha perso il proprio bambino.

Quel dolore lo conosciamo bene e lo rispettiamo profondamente. Non potrà mai essere una guerra tra chi ha perso un figlio e chi no, perché nessuna madre dovrebbe vivere una tragedia simile”. “Anche noi chiediamo verità per Domenico – spiega Cinzia, mamma di una bimba di 11 anni che ha subìto 14 interventi tra cuore e cervello – ma il professore Oppido ha ridato la luce e la speranza alle nostre vite”. Su tutto i genitori rivolgono un appello: “Nessuno dovrebbe essere trasformato in un mostro prima che i fatti siano accertati”.