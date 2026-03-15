Addio a Cinzia Oscar, voce della canzone napoletana: aveva 63 anni

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E’ morta a Napoli all’età di 63 anni Cinzia Oscar, pseudonimo di Vincenza Testa, cantante e attrice teatrale tra le voci note della tradizione neomelodica partenopea. Nata il 20 ottobre 1962 nel capoluogo campano, si è spenta oggi improvvisamente dopo una lunga carriera divisa tra musica e teatro. A dare l’annuncio della scomparsa è stato il figlio, il cantante Marco Calone, sui social: “Mamma sono morto insieme a te. Mi hai insegnato tutto, tranne a vivere senza di te”.













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