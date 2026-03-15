Rifiuti e gabbiani al confine tra Marano e Calvizzano: la denuncia dei residenti di via Adda

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Caro direttore,

sono un cittadino abitante in un parco di via Adda sul lato di Marano. Da giorni la terra confinante le nostre abitazioni, sul territorio di Calvizzano, sta diventando una discarica a cielo aperto. Su quel terreno, in corrispondenza della fine di via Giordano Bruno (Marano) periodicamente si assiste a operazioni di scavo e di pulizia. In poche parole non è ancora ben chiaro cosa dovrà nascere. C’è chi dice il parco di una Rsa, chi una antenna 5G. Fatto sta che negli ultimi giorni è diventata una discarica a cielo aperto con tanto di gabbiani che arrivano per fare banchetto tra questo e quel sacchetto di immondizia. La situazione di incuria è tale che le automobili gettano i loro sacchetti al di là della recinzione. E come se non bastasse gli uccelli vi trasportano il resto. In attesa che la pattumiera diventi discarica chiedo il suo intervento presso l’amministrazione cittadina per una pulizia radicale che scongiuri il peggio anche in vista dei primi caldi primaverili













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