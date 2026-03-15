Marano. Agguato in via Svizzera: domani la cremazione di Castrese Palumbo, niente funerali in chiesa per decisione della Questura

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Sarà effettuata domani la cremazione di Castrese Palumbo, l’80enne ucciso in un agguato otto giorni fa a Marano. L’omicidio avvenne in via Svizzera, dove l’uomo fu raggiunto dai colpi di arma da fuoco in un agguato che scosse profondamente la comunità locale.

Dopo la cremazione, l’urna con le ceneri sarà tumulata nel cimitero cittadino di Marano. Non sono previste funzioni religiose in chiesa: la decisione è stata disposta dalla Questura di Napoli per motivi di ordine pubblico.

Palumbo era considerato un personaggio di rilievo negli ambienti della criminalità locale. Proprio il suo passato e i possibili interessi legati ad alcune attività potrebbero essere alla base dell’agguato. Tra le ipotesi investigative, quella che l’80enne possa aver pagato con la vita la scelta di non rinunciare a determinati affari o di essersi spinto oltre determinati equilibri negli ambienti criminali.













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