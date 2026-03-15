Guerra in Iran. I pasdaran: “Daremo la caccia a Netanyahu e lo uccideremo”

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Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (Irgc) minaccia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, affermando che se “sarà ancora vivo, continueremo a dargli la caccia e lo uccideremo con tutta la nostra forza”. E’ quanto si legge in un comunicato dei Pasdaran riportato dall’agenzia Fars. L’Irgc ha dichiarato di aver colpito tre basi aeree statunitensi nella regione con missili e droni e di aver preso di mira un “centro di raduno delle forze statunitensi” presso la base aerea di Al-Harir a Erbil, e di aver distrutto le basi di Ali Al Salem e Arifjan in Kuwait utilizzando “potenti missili e droni iraniani”. La dichiarazione afferma che gli attacchi rientrano nella 52ª ondata dell'”Operazione True Promise 4″, descritta come una rappresaglia per l’uccisione di lavoratori nelle zone industriali iraniane













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